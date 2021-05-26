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صادرات تركيا من العسل تتجاوز 9 ملايين دولار في الثلث الأول من 2021

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.05.2021 12:33
آخر تحديث في 26.05.2021 12:55
صادرات تركيا من العسل تتجاوز 9 ملايين دولار في الثلث الأول من 2021

حققت صادرات تركيا من العسل، في الثلث الأول من العام الجاري، عائدات تجاوزت 9 ملايين دولار أمريكي.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، بلغت صادرات العسل بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2021، 9 ملايين و542 ألفا و306 دولار.

وبلغ حجم صادرات تركيا من العسل خلال الفترة المذكورة، 2502 طناً، لتحقق نمواً بنسبة 24 بالمئة في الحجم، و6 بالمئة في العائدات، مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات العسل وصلت إلى 40 دولة، حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة البلدان الأكثر استيراداً، تلتها ألمانيا وبلجيكا وقطر، على التوالي.

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