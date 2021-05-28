صادرات تركيا ترتفع 109 بالمئة في أبريل

ارتفعت الصادرات التركية في نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 109.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

ووفق معطيات مؤسسة الاحصاء التركية ووزارة التجارة، بلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل الماضي 18 مليارا و786 مليون دولار، أي بزيادة بنسبة 109.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 61.1 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه في 2020، حيث بلغت قيمة الواردات التركية 21 مليارا و844 مليون دولار.

فيما انخفض العجز التجاري بنسبة 33.2 بالمئة في أبريل إلى 3 مليارات و58 مليون دولار مقارنة مع ذات الشهر من عام 2020.