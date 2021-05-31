الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 7 بالمئة متجاوزاً التوقعات

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة سبعة بالمئة في الربع الأول من العام، متجاوزاً التوقعات في ظل عدم مساس قيود مكافحة الجائحة بمبيعات التجزئة والصادرات والتصنيع، وفق ما أظهرت البيانات الرسمية اليوم الاثنين.

وبلغ معدل النمو 1.7 بالمئة مقارنة مع الربع السابق وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.



قاد الإنتاج الصناعي النمو، هو وقطاعات رئيسية أخرى تعافت على نحو جيد من أشد تداعيات فيروس كورونا العام الماضي. كانت معظم القيود قد رُفعت في مارس/آذار الماضي، لكن إغلاقا صارما فُرض في أواخر أبريل/نسان.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.



وفي حين أن تركيا أحد اقتصادات قليلة نمت العام الماضي، فإن المعدل جاء أبطأ من السنوات الأخيرة وأقل كثيرا من توقعات كانت تبلغ خمسة بالمئة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.5 بالمئة هذا العام، بحسب نتائج الاستطلاع. لكن طفرة حديثة في إصابات كوفيد-19 قد تنال من موسم السياحة مجددا، مما سيعني تفاقم عبء الدين الخارجي الضخم الذي ينوء به الاقتصاد.