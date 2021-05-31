وزير المالية التركي يشيد بنمو اقتصاد بلاده في الربع الأول من 2021

أشاد وزير المالية التركي لطفي إلوان، بنمو اقتصاد بلاده بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وقال "إلوان" في تغريدة على تويتر، الاثنين، إن 56 بالمئة من النمو المذكور للاقتصاد التركي، مصدره الطلب الخارجي والاستثمارات.

وأردف: "هذا مؤشر على النمو المتوازن والسليم".

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل السياسات الاقتصادية التي تحقق التوظيف والتوزيع العادل للدخل، ومنح الأولوية لتعزيز جودة التمويل في النمو.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة الإحصاء التركية، نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة، ليسجل بذلك أعلى نمو ضمن اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 6.4 بالمئة.