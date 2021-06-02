ارتفاع الصادرات التركية 65,5 في المئة في شهر مايو

ارتفعت الصادرات التركية في مايو/ أيار الماضي بنسبة 65.5 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، قيمة التجارة الخارجية في مايو الماضي.

وقال موش: "ارتفعت الصادرات 65.5 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم محققة 16.5 مليار دولار".

وأوضح أن "الصادرات التركية حققت في مايو ثاني أعلى قيمة على مستوى الشهر الخامس في جميع السنوات".

وأشار إلى ارتفاع الواردات بنسبة 54 بالمئة في مايو المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، محققة 20.6 مليار دولار.

وكشف موش أن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 71.1 بالمئة في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، محققة 6.8 مليارات دولار.

وبيّن أن الصادرات التركية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 38.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ولفت إلى أن صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 85.2 مليار دولار.