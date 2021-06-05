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اقتصاد
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وزراء مالية دول مجموعة السبع يتفقون على حد ضريبي أدنى على الشركات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.06.2021 15:19