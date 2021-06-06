تركيا.. نمو صادرات الأثاث بأكثر من 48 %

كشف أحمد غولاتش، رئيس اتحاد جمعيات الأثاث في تركيا، عن نمو صادرات القطاع بأكثر من 48 %، خلال مايو/ أيار المنصرم.

وأضاف أن سمعة الأثاث التركي، إيجابية جدا حول العالم، مستدلا على ذلك بارتفاع أرقام صادرات القطاع باستمرار.

وأوضح أن عائدات صادرات القطاع، بلغت 2.6 مليار ليرة تركية، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2021، بزيادة وصلت إلى 28 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى وصول صادرات الأثاث التركية، إلى 200 دولة مختلفة حول العالم، مشددا على أنهم يهدفون إلى دخول قائمة الدول الـ 5 الأكثر تصديرا للأثاث حول العالم.