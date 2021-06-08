الصادرات التركية للمملكة المتحدة تحقق نموا 45,2 في المئة

حققت الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة، نمواً بنسبة 45.2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك كثمرة لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين أواخر العام المنصرم.

وبحسب بيانات من "مجلس المصدرين الأتراك" الثلاثاء، بلغت عائدات صادرات تركيا إلى بريطانيا 4 مليارات و796 مليون و420 ألف دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – مايو/ أيار 2021.

وتصدرت السيارات، قائمة القطاعات التركية الأكثر تصديراً للمملكة المتحدة، خلال الفترة نفسها، تلاه قطاع المنتجات الإلكترونية والكهربائية، ثم الملابس الجاهزة.

وقال إمراه أوز، كبير الإداريين لدى غرفة التجارة التركية البريطانية، إن اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت بين الطرفين، ساهمت بدور كبير في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما.

وأضاف أن قطاع الإنتاج في تركيا، حظي باهتمام المملكة المتحدة، خلال فترة الوباء، ودفعها للاستفادة منها.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقعت تركيا وبريطانيا في أنقرة اتفاقية للتجارة الحرة، قبل أيام من خروج الأخيرة رسميا من الاتحاد الأوروبي.