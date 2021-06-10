البنك الدولي يمول تركيا بـ265 مليون دولار

قدم البنك الدولي تمويلاً قيمته 265 مليون دولار لزيادة مقاومة الزلازل ورفع كفاءة توفير الطاقة في المباني العامة في تركيا.

وذكر البنك الدولي في بيان، الخميس، أنه سيتم تنفيذ أعمال تحسين العزل أو تدعيم المباني أو إعادة إعمارها في أكثر من 140 مدرسة ومستشفى ومبنى عام.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 6 ملايين مواطن يعتمدون على الخدمات العامة التي تقدمها المباني المستهدفة، سيستفيدون من هذا المشروع.

ولفت إلى أن 76 زلزالا ضرب تركيا منذ عام 1900، تسببت بوفاة نحو 90 ألف شخص، وتضرر قرابة 7 ملايين، وخسائر تجاوزت 425 مليار دولار.

وأكد على أهمية توفير الطاقة بالنسبة لتركيا، سواء من حيث الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، أو من ناحية الحفاظ على نموها الاقتصادي.

وأضاف: "الاستثمار في المباني الموفرة للطاقة يمكن أن يقلل من اعتماد تركيا على واردات الطاقة، ويخفض مصاريف الطاقة لـ 175 ألف مبنى عام".</span>