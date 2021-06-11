تركيا تدرج فلسطين في لائحة التجارة التفضيلية

أدرجت تركيا، فلسطين، ضن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة.

ونشرت الجريدة الرسمية الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية بشأن ادراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية.

ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا وشمال مقدونيا ومولدوفا، وألبانيا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو.

يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.