مذكرة تفاهم تركية صومالية في مجال الاستثمارات

أبرمت تركيا والصومال مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأفاد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، في بيان الجمعة، أنه وقع المذكرة مع مكتب ترويج الاستثمار الصومالي، على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بولاية أنطاليا (جنوب).

ووقع المذكرة من الجانب التركي رئيس مكتب الاستثمار أحمد براق داغلي أوغلو، وعن الجانب الصومالي وزير الخارجية محمد عبد الرزاق محمود.

وترمي مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وتنص على دعم المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، والتشجيع المتبادل للاستثمارات.

وينطلق الجمعة "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" في ولاية أنطاليا، وتستمر فعالياته حتى 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وتشارك وكالة الأناضول في المنتدى بوصفها "شريكاً إعلامياً عالمياً".