تركيا ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع رواندا

قالت سفيرة تركيا لدى رواندا بورجو تشويك، إن أنقرة ترغب في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع كيجالي.

وأوضحت تشويك أن تركيا ساهمت بشكل كبير في تأسيس مركز التمويل الدولي في العاصمة كيجالي، لتكون رواندا مركزا اقتصاديا كبيرا على المستوى الإفريقي.

وأضافت أن بنك أكتيف التركي يعتزم فتح فرع له في رواندا، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التمويل.

وأشارت إلى أن رواندا باتت مركز جذب في السنوات الأخيرة بفعل استقرارها السياسي وسيادة القانون فيها والبيئة الملائمة المتوفرة للمستثمرين.

ولفتت تشويك إلى أن رواندا من أكثر البلدان الافريقية أمنا، وأن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكيجالي زاد العام الماضي رغم تفشي وباء كورونا.

وتابعت قائلة: "حجم التبادل التجاري بين تركيا ورواندا وصل العام الماضي إلى 81.4 مليون دولار".

وأردفت: "تركيا تصدر إلى رواندا المواد الغذائية والإلكترونية ومعدات البناء والمستلزمات الطبية، بينما تستورد منها القهوة والمعادن".

وأكدت تشويك أن رواندا لديها فرص استثمارية في مجالات عدة، أهمها الطاقة والإنشاءات والسياحة.