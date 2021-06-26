جورجيا: نسعى لمضاعفة حجم تجارتنا مع تركيا إلى 3 مليارات دولار

وصف رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، علاقات بلاده مع تركيا بأنها استراتيجية، وأنهم يسعون إلى مضاعفة حجم التجارة البالغ 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك ردا على أسئلة النواب، الجمعة، بخصوص السياسة الخارجية والاقتصاد، خلال الكلمة السنوية لرئيس الوزراء في البرلمان الجورجي، والتي استمرت 11 ساعة.

وأكد غاريباشفيلي أن بلاده سعت في السنوات الماضية إلى تقوية العلاقات مع تركيا، التي تعد أكبر شريك تجاري لجورجيا.

وقال: "الهدف المشترك مع تركيا هو وصول حجم التجارة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار".

وأشار إلى الرغبة المشتركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، وتخطيطهم لعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى خلال العام الجاري.

ولفت غاريباشفيلي، إلى الوساطة التي أجرتها جورجيا بإعادة 15 جنديا أرمينيا إلى بلادهم من أذربيجان، مقابل تسليم الأخيرة خرائط 97 لغما في الأراضي التي حررتها باكو.

وتطرق في كلمته المطولة إلى سياسات بلاده الخارجية، في مقدمتها عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وإلحاقها لأوسيتيا الجنوبية.