تركيا تحقق زيادة في الصادرات بنسبة 65.7 بالمئة في مايو

حققت تركيا زيادة بنسبة 65.7 بالمئة في الصادرات في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التجارة، بلغ حجم الصادرات في مايو 16 مليارا و498 مليون دولار.

كما زاد حجم الواردات 54 بالمئة، إلى 20 مليارا و627 مليون دولار.

وجاء في المعطيات أن عجز التجارة الخارجية زاد 20.2 بالمئة، أو 4 مليارات و129 مليون دولار.

أما معطيات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فسجلت زيادة في الصادرات بنسبة 38.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، لتبلغ 85 مليارا و209 ملايين دولار.

كما انخفض عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة بنسبة 13.1 بالمئة، أو 18 مليارا و277 مليون دولار.