تركيا تحقق رقماً قياسياً في صادراتها بإجمالي 105 مليارات دولار

حققت تركيا رقماً قياسياً في صادراتها للنصف الأول من العام الحالي، ببلوغها 105 مليارات دولار.

وقال وزير التجارة محمد موش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، إن الصادرات زادت 40 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت 105 مليارات دولار.

وأوضح أن الصادرات في يونيو/ حزيران المنصرم، ارتفعت إلى 19.8 مليار دولار بعدما سجلت زيادة بمعدل 47 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأكد أن أرقام الصادرات سواء على أساس شهري أو ربع أو نصف سنوي، هي الأعلى في تاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن حجم التجارة الخارجية بلغ 231.1 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى، مسجلا أعلى قيمة على مستوى النصف سنوي.