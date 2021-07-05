أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة نهاية 2021

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ثقته بأن صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام الجاري 2021.

جاء ذلك في كلمة له، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أغلقت عام 2020 بنمو إيجابي، في الوقت الذي انكمشت فيه اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي والعالم.

ولفت إلى أن بلاده حققت نموا بمعدل 7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

ونوّه أردوغان إلى ظهور بوادر التوازن المطلوب في النمو بين الطلب الداخلي والخارجي.

وأضاف: "المؤشرات الأولية للربع الثاني تشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 20 في المئة".

وتابع: "يبدو أننا سنغلق العام بنمو يتجاوز 5.8 بالمائة، وهو هدفنا من البرنامج متوسط المدى".

وقال أردوغان إن صادرات بلاده ارتفعت في النصف الأول من 2021 بمعدل 40 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا ثقته أنها ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من المتوقع انكماش عجز الحساب الجاري مع الأداء القوي للصادرات وتراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة.

واستطرد: "وبذلك سيكون هناك انفراج في جبهة التمويل الخارجي".