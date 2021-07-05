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ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا 1.94 بالمئة في يونيو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.07.2021 12:04
آخر تحديث في 05.07.2021 12:06
ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا 1.94 بالمئة في يونيو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا خلال يونيو/ حزيران الفائت، بنسبة 1.94 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك خلال يونيو الماضي، أصبح 17.53 بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت المعطيات أن مؤشر أسعار المنتجين في حزيران/ يونيو الفائت زاد أيضاً بنسبة 4.01 بالمئة، ليصبح 25.38 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 1.46 بالمئة ليصبح 16.97 بالمئة على أساس سنوي.

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