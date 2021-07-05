تركيا تتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير مواد البناء

كشف تقرير لجمعية صناعيي مواد البناء احتلال تركيا المركز التاسع بين أكثر البلدان تصديرًا في العالم.

وأظهر تقرير الجمعية لعام 2020 المعد بناءً على معلومات اقتصادية حديثة، أن تركيا صعدت مركزين واحتلت المركز التاسع بين أكثر البلدان تصديرًا لمواد البناء.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مواد البناء في العالم عام 2020 انكمشت بنسبة 2.8 بالمئة بسبب انتشار وباء كورونا، وهبطت إلى 887.9 مليار دولار.

وأكد التقرير أن صادرات تركيا من مواد البناء سجلت ذلك العام ارتفاعًا وحققت 21.2 مليار دولار.

وشدد أن حصة تركيا من صادرات مواد البناء العام الماضي وصلت 2.38 بالمئة من صادرات العالم.