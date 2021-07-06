ولادة جيل جديد من الوظائف والأعمال خلال فترة الوباء

خلال فترة تفشي الوباء، تسارع التحول إلى جيل جديد من الأعمال مثل التسوق عبر الإنترنت والإنتاج المستمر والبيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وعصر الصناعة 4.0، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية القائمة على تحديد الموقع والمركبات بدون سائق.

كما تغير المسار الطبيعي للحياة في تلك الحقبة، من الصحة إلى التعليم ومن الغذاء إلى الإنتاج ولم تعد الأشياء الروتينية كما كانت عليه من قبل. علاوة على ذلك، لا يمكن للبيانات المتاحة حتى الآن أن تتنبأ بشكل طبيعي بالظروف الخاصة للوباء. فقد جاءت التوقعات خاطئة في معظمها خصوصاً في عمليات ضبط الطلب والإنتاج.

ونتيجة لكل ذلك كان من المحتم ظهور جيل جديد من الوظائف والأعمال لمواكبة هذه الفترة الطارئة.

فما الذي استجد؟

أولاً، تحول الطلب أو ما يعرف بالعلاقة مع العملاء إلى التسوق عبر الإنترنت، وتكيّف العملاء بسرعة مع هذا الاتجاه. لذلك تعتبر خدمات التسوق من الجيل الجديد كالذي تقدمه شركات التوصيل وعلى رأسها "غتير" في مقدمة الأعمال الجديدة التي ظهرت مؤخراً.

كما استخدمت هذه الشركات أثناء إدارة طلب العملاء من البيانات الضخمة إلى الخدمات المستندة إلى تحديد الموقع، قدرات الذكاء الصناعي على أكمل وجه وتمكنت من الحفاظ على تنبؤاتها صحيحة.

عدا عن ذلك، تعطلت الأعمال التجارية التقليدية أثناء الوباء، لكن تقنيات اجتماعات الفيديو المستخدمة أثناء العمل عن بُعد سرعان ما ألغت الحاجة إلى التواجد فعلياً في المكاتب، الأمر الذي ضمن استمرارية الحياة بشكل عام.

وازداد الطلب على المنازل ذات الحدائق، ما جعل تحويل البيوت الصيفية إلى أماكن صالحة للسكن لمدة 12 شهراً يساهم في تسريع المشاريع العقارية.

ومع تقدم صناعة الرعاية الصحية، عانى الناس بالفعل من مشاكل أقل مع الأنفلونزا أو البرد أثناء اتخاذهم الاحتياطات، وحققت الشركات الناشئة التي تستخدم الذكاء الصناعي وتقنيات التعلم الآلي في تشخيص الأمراض عدداً من النجاحات. وأصبحت عقاقير النانو أيضاً مفضلة في صناعة الرعاية الصحية.

ولم يكن من السهل على قطاع السياحة مداواة النكسات التي عانى منها خلال فترة الوباء، لكن الحجوزات عبر الإنترنت اكتسبت معايير جديدة مثل الاتصال المباشر بالعميل وتطبيق معايير السياحة الآمنة.

واليوم وبعد انحسار الهجمة الشرسة للوباء بفضل التطعيمات واكتساب المزيد من المناعة، سيحدد مرور الوقت أي من العادات والأعمال الجديدة التي نشأت خلال هذه الفترة مرشحة للاستمرار.

من المحتمل أن تصبح بعض أشكال التسوق عبر الإنترنت دائمة. وسيتم إعادة جدولة المكاتب للعمل المختلط وتحديد المجموعات التي ستستمر في العمل من المنزل وتلك التي يجب أن تكون موجودة في المكتب خصوصاً بعد أن أصبحت تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Zoom وMeet وTeams وWebex جزءاً من الحياة.

وكذلك تأثرت المطاعم والمقاهي بشكل خطير خلال الوباء. وبصرف النظر عن أولئك الذين أغلقوا أبواب مطاعمهم ومقاهيهم ولم يتمكنوا من توفير القوة المالية لإعادة فتحها، كان هناك أيضاً من تكيف مع الأمر بسرعة ونجاح.

وحتى المطاعم التي يبلغ عمرها 100 عام مثل "Kanaat Lokantası" التي لم تكن تقبل المدفوعات خلاف النقد في الماضي، غيرت طريقتها وتكيفت مع الكروت بدون تلامس. كما فتحوا أبوابهم للتسوق عبر الإنترنت واعتمدوا على شركات الخدمات مثل "غتير" و"يمك سبتي". وواصلت بعض المطاعم علاقاتها مع موظفيها النظاميين عبر الإنترنت.

وأصبحت الحلول المستخدمة للتغليف بديلاً جيداً لمن يرغبون في تناول الطعام في المنزل فأتيحت لهذه الشركات فرصة اللحاق بالعميل الذي لم يتمكن من الوصول إليهم من قبل، عبر الإنترنت.

وزاد استخدام أجهزة الرد الآلي في مراكز الاتصال بشكل لا رجعة فيه، خاصة في قطاع الإنتاج. إذ بدأت روبوتات البرمجيات في الاستجابة للمكالمات والرسائل بعد أن صار من المستحيل الرد البشري على طلبات العملاء المتزايدة عبر الإنترنت وخاصة الردود على الأسئلة الروتينية التي صارت بفضل المجيب الآلي تضمن إجابة العملاء على الفور. كما تسبب استخدام الروبوتات التي طورت باستخدام تقنية الذكاء الصناعي في الإنتاج في حدوث تحول ثقافي لا مفر منه.

وبينما ظهرت فرص جديدة أمام الموظفين ذوي التعليم والكفاءة اللغوية العالية للتوسع عالمياً، فقد العديد من العمال الحرفيين وظائفهم أو انخفض دخلهم.

ولكن ماذا عن زيادة الاهتمام بأنظمة الأمان اللاتلامسية؟

تزايد الاهتمام بتقنيات قياس الكثافة البشرية والأمان اللاتلامسي في الأماكن التي تشهد حركة بشرية كثيفة مثل المطارات ومراكز التسوق والمراكز التجارية ومنشآت الإنتاج.

وصارت أنظمة التحكم في "التواصل بدون تلامس" تعالج البيانات البيومترية مثل القزحية والوجه وبصمة الإصبع المحفوظة في النظام الرقمي، وتضمن الدخول والخروج بأمان دون لمس أي شيء. وراحت خوارزميات التعلم العميق تعمل على زيادة الدقة.

من ناحية أخرى، صارت الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة التي تؤثر على جميع مجالات حياتنا تستخدم أيضاً بشكل فعال في أنظمة التحكم في "التواصل بدون تلامس" وبدأت تحل محل لوحات المفاتيح أو البطاقات الذكية.

وبفضل التطبيقات الجديدة، تستخدم الهواتف والأجهزة المحمولة كمفاتيح في المكاتب ومواقف السيارات ويقوم المستخدمون بإنشاء هويات هواتفهم المحمولة عبر تطبيقات معينة. كما حاولت شركات الأمن أيضاً التكيف مع العصر الجديد.

أما التعليم والخدمات الصحية، فكانا من أهم المجالات التي شهدت تحولاً سريعاً. فمع ظهور منصات مبتكرة مثل "منتال أب" المنصة التعليمية المحببة التي تشارك فيها "تورك تيليكوم" إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة في تركيا، انتشرت آفاق جديدة في العالم من خلال تقديم أكثر من 100 لعبة ذكاء تعليمي وأكثر من 200 تمرين في تطبيق واحد. وتم في هذه المنصة إعداد الألعاب على يد أكاديميين ومصممين خبراء لتقلل من خطر إدمان الشاشة بفضل 20 دقيقة من التمارين اليومية.

ومن خلال ميزة "اللياقة البدنية" المضافة حديثاً ، تجذب "منتال أب 10" ملايين الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً في أكثر من 100 دولة، إلى برامج تمارين رياضية مناسبة لأعمارهم واحتياجاتهم البدنية. وهي تقدم للأطفال 210 تمريناً بدنياً في فئات التوازن والقوة والمرونة وتمارين القلب والتحمل. ويتم إعداد خطة دراسية يومية من التمارين التي يحددها مدربو الأكاديمية الرياضية وهم خبراء في تنمية الأطفال، بما يتناسب مع العمر والحاجات الجسدية لكل طفل. وبالإضافة إلى برنامج التمرين اليومي الذي يستغرق 7 دقائق، يمكن للأطفال أيضاً إنشاء "برنامج تدريب شخصي" خاص بهم.

الحاجة إلى زيادة محو أُمّية البيانات

بعد أن أصبحت البيانات جزءاً أساسياً من حياتنا ابتداءً من محتوى الوسائط الاجتماعية إلى الساعات الذكية إلى أجهزة مراقبة الصحة المنزلية، صارت الحاجة ملحة لدورات محو أمية البيانات كيلا نقع في فخ المعلومات الخاطئة.

لقد سلط الوباء العالمي الضوء على الحاجة الماسة والملحة لمهارات معرفة البيانات بشكل صحيح وخاصة بعد التدفق الغزير للمعلومات التي يكون بعضها صحيحاً وبعضها خاطئاً وبعضها الآخر متحيزاً في الغالب ومضلل.

>بقلم TIMUR SIRT