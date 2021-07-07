انخفاض الطلب العالمي للسفر الجوي 62 بالمئة في مايو الماضي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، انخفاض الطلب العالمي للسفر الجوي خلال مايو/أيار الماضي 62.6 بالمئة قياسا على نفس الشهر قبل عامين في 2019.

وذكر "إياتا" في تقرير، الأربعاء، أن الطلب العالمي على السفر خلال مايو شهد تحسنا، قياسا على انكماش بنسبة 65.2 بالمئة مسجلة في أبريل/ نيسان السابق له.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على السفر الدولي والمحلي أظهر تحسنا هامشيا في مايو 2021، مقارنة بالشهر السابق، لكن حركة المرور ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتم الاعتماد في المقارنات على مايو 2019، نظرا لأن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثير الاستثنائي لأزمة فيروس كورونا.

وحسب التقرير، استمر التعافي في حركة المرور الدولية على وجه الخصوص في وضع حرج، بسبب قيود السفر الحكومية الواسعة النطاق.

وأفاد التقرير بأن الطلب الدولي انكمش بنسبة 85.1 بالمئة في مايو الماضي، من انكماش بنسبة 87.2 بالمئة مسجل بالشهر السابق له.

وقد ساهمت جميع المناطق باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا التحسن المتواضع، وفق التقرير.

وعلى صعيد الطلب المحلي، أظهر التقرير انخفاضه بنسبة 23.9 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة (مايو 2019).

من جانبه، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش بحسب البيان: "لقد بدأنا نشهد تطورات إيجابية، مع فتح بعض الأسواق الدولية للمسافرين المحصنين".

وتابع والش: "من المخيب للآمال أن المزيد من الحكومات لا تتحرك بسرعة أكبر، لاستخدام البيانات لدفع استراتيجيات فتح الحدود التي من شأنها أن تساعد في إحياء وظائف السياحة".

ويعد قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى 2024.