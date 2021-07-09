وزير الخزانة التركي يشارك في اجتماع عمل للشركات الرائدة في المملكة المتحدة

نظمت غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية (TBCCI) اجتماعاً افتراضياً، الخميس، شارك فيه وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، بالفيديو كونفرانس.

وقال الوزير التركي في تغريدة على تويتر: "حضرنا الاجتماع الذي استضافته غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية ومقرها لندن عبر الفيديو كونفرنس".

وأضاف "تشاورنا حول الآفاق الاقتصادية وبرنامج الإصلاح لدينا وفرص الاستثمار في بلدنا".

بدورها، أوضحت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، أن إلوان قدم عرضا بعنوان "التوقعات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح" في الاجتماع الذي حضره كبار المديرين التنفيذيين للشركات الرائدة في عالم الأعمال في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعد بهدف الحد من الهشاشة وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، مبينا عناوين سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية في البرنامج.

ولفت إلى التحسن في الإنتاج والاستثمارات بعد الوباء، مؤكدا أن تركيا لديها بنية تحتية قوية وديناميكية للإنتاج الصناعي وأن تركيا من أسرع الدول نموًا في الاستثمارات بين دول منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD).

وذكر إلوان أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى في تركيا بسرعة بعد النصف الثاني من عام 2020، مشيرا أن عجز الحساب الجاري قد يصل إلى 3 بالمئة في 2021، مع زيادة الصادرات وعائدات السياحة والعودة للحياة الطبيعية.