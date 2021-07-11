الصين تتعهد بالانتقام بعد إدراج شركات في قائمة سوداء أمريكية

قالت الصين الأحد إنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" للرد على القائمة السوداء الأمريكية للشركات الصينية بشأن دورها المزعوم في الانتهاكات بحق عرقية الأويغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى.

ووصفت وزارة التجارة الصينية الخطوة الأمريكية بأنها تشكل "قمعاً غير معقول للشركات الصينية وخرقاً خطيرا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".

وقال بيان الوزارة إن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

ولم يتم تقديم أي تفاصيل، لكن الصين نفت مزاعم الاحتجاز التعسفي والعمل القسري في منطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد، واستجابت بشكل متزايد للعقوبات ضد الشركات والمسؤولين من خلال حظرها على التأشيرات والروابط المالية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان الجمعة إن شركات الإلكترونيات والتكنولوجيا وغيرها من الشركات ساعدت في تمكين "حملة بيجين للقمع والاحتجاز الجماعي والمراقبة فائقة التقنية" ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ.

وتمنع العقوبات الأمريكيين من بيع المعدات أو البضائع الأخرى للشركات الصينية.

وصعدت الولايات المتحدة العقوبات المالية والتجارية بشأن معاملة الصين للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى، إلى جانب قمعها للديمقراطية في مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.