تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 40.7 بالمئة في مايو

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال مايو/ أيار 2021، بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري، و40.7 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، وحصلت عليها وكالة الأناضول.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال مايو، زاد بنسبة 40.7 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وأظهرت البيانات أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 33.4 بالمئة، والصناعات التحويلية 42.8 بالمئة.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 20.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظيرتها العام الماضي.

وسبق أن توقع اقتصاديون شاركوا في مسح مؤشر الإنتاج الصناعي، ارتفاع المؤشر المعدل حسب التقويم بنسبة 38.2 بالمئة مقارنة بمايو 2020.

ويقيس المؤشر المذكور إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي.