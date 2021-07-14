المركزي التركي يبقي الفائدة عند 19 بالمئة ويؤكد الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة

أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، إبقاء معدل الفائدة عند 19 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو، بالعاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن تسريع التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، خاصة في الدول المتقدمة، يدعم عملية تعافي الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الدول التي أحرزت تقدمًا في برامج التطعيم أظهرت أداءً أقوى في النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف القيود.

وتابع: "الانتعاش السريع في الطلب العالمي والاتجاه التصاعدي في أسعار السلع الأساسية والقيود المفروضة على العرض في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي".

وبيّن أن آثار ارتفاع التضخم العالمي وتوقعات التضخم على الأسواق المالية الدولية لا تزال تحافظ على أهميتها.

وأكد الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة مع الأخذ في الحسبان المستويات المرتفعة للتضخم والتوقعات الخاصة به.

وتابع: "قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا".

وشدد على مواصلة البنك المركزي التركي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بكل حزم، بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.