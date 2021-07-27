سيارات الركاب طراز "هاتشباك" والدفع الرباعي المحلية تتصدر قائمة المبيعات في تركيا

بدأت السيارات المُنتَجة في المنشآت المحلية بالسيطرة على أسواق السيارات ذات الباب الخلفي أو ما يعرف بسيارات "الهاتشباك" وسيارات الدفع الرباعي في تركيا، وفقاً لتفضيلات السوق المحلي لفئة سيارات الركاب.

وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية موزعي السيارات، الاثنين، أصبحت سيارة "فيات إيجة كروس" التي تنتج في مصانع "توفاش" في ولاية بورصة شمال غرب تركيا ثاني أكثر السيارات مبيعاً في قطاع سيارات الدفع الرباعي خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وبيعت حوالي 9.014 سيارة منها بعد أن كانت في بداية خطوات التسويق مطلع هذا العام. وبذلك تمكنت الشركة المنتجة لهذه السيارة من تضييق الفجوة بينها وبين شركة "داسيا دوستر" الرائدة في السوق في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إلى فارق بسيط قدره 309 سيارات فقط خلال فترة الستة أشهر.

وخلال تلك الفترة، باعت "تويوتا C-HR" المصنعة في ولاية صقاريا الشمالية الغربية 1.568 سيارة، في حين أن طراز "بايون" الذي بدأ إنتاجه منذ فترة قصيرة في ولاية "كوجايلي" الشمالية الغربية من قبل "هيونداي أسّان" باع 685 سيارة في شهر واحد فقط.

وتهدف الشركة إلى بيع 6.500 سيارة من طراز "بايون" بنهاية هذا العام، الأمر الذي سيؤدي في حال تحققه إلى زيادة المنافسة بين النماذج المحلية في سوق سيارات الدفع الرباعي، مما يزيد من حصة السوق من النماذج المحلية.

كما سيطرت النماذج المنتجة محلياً أيضاً على سوق "هاتشباك" وكان الطرازان الأكثر مبيعاً في هذا القطاع خلال النصف الأول من العام كلاهما من سيارات منتجة في مصانع تركية، حيث احتلت "رينو كليو" المصنعة في مصنع "أوياك رينو" في بورصة المرتبة الأولى بـ17.907 سيارة. تبعتها "هيونداي i20" التي تنتج في كوجايلي بـ8.120 سيارة.

كذلك سيطرت النماذج المصنوعة محلياً من طراز سيارات الركاب التقليدية المسماة "سيدان" على السوق وتصدرت المبيعات فأصبحت سيارة "فيات إيجة" التي تنتج في بورصة هي الطراز الأكثر مبيعاً بـ 29.515 سيارة. واحتلت "كورولا" التي تنتج في منشآت "تويوتا" شمال غرب صقاريا المرتبة الثانية بـ24.931 سيارة.

أما "رينو ميغان" التي تنتج في بورصة و"سيفيك" التي تنتج في منشآت "هوندا" في منطقة "غبزة" التابعة لولاية "كوجايلي" فقد احتلتا المرتبة الثالثة والخامسة بمبيع 16.311 و 12.786 سيارة على التوالي.

يذكر أنه في النصف الأول من العام، بيع ما مجموعه 310.000 سيارة ركاب. وبالرغم من خسارة طراز سيارات الدفع الرباعي في السنوات الأخيرة، استمرت سيارات "سيدان" كأكثر أنواع الهياكل تفضيلاً في مبيعات السيارات.

ووفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات، بلغت الحصة السوقية لسيارات "سيدان" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 41.3%، بينما بلغ هذا المعدل 44.1% في نفس الفترة من عام 2020.

كما زادت حصة سيارات الدفع الرباعي التي تنمو كل عام، من 27.6% إلى 34.1% في نفس الفترة من العام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة "الهاتشباك" من 25.2% إلى 22.6%.

بقلم UFUK SANDIK