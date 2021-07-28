تتارستان.. قمة اقتصادية دولية تجمع بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي

بدأت اليوم في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، أعمال قمة "قازان" الاقتصادية الدولية الـ12 التي تجمع بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في قمة "قازان" ممثلو منظمات دولية وحكومية ومالية، وشخصيات دبلوماسية وسياسية فضلًا عن المستثمرين ورجال الأعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، على أهمية توسيع المشاركة في القمة.

ولفت أنه بحث مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، توسيع نطاق المشاركة في القمة، من أجل جذب المزيد من المستثمرين والمشاركين.

وقال: "شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم بهذه القمة التي عُقدت خلال فترة الوباء، وأنا واثق من أنها ستكون مثمرة".

وتهدف القمة إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع تطوير المؤسسات المالية الإسلامية في روسيا.

ومن المقرر أن تناقش قضايا مثل تمويل الشراكة والصناعة الحلال ودبلوماسية الشباب والطب والرياضة والصناعات الإبداعية وتطوير الصادرات والأعمال التجارية والاستثمارات.

وتشارك وكالة الأناضول بصفة "شريك إعلامي عالمي" في القمة التي ستستمر لغاية 30 يوليو/ تموز الجاري، تحت شعار "الاستهلاك الواعي".