ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا وروسيا 40 بالمئة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة ارتفع 40 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي الروسي المنعقد في موسكو.

وأضاف نوفاك أن التبادل التجاري بين تركيا وروسيا بلغ العام الماضي نحو 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 40 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفا أن الديناميات الاقتصادية تشهد تحسنا.

وأكد أن تركيا ضمن الدول السبع الأولى الأكثر تبادلا للتجارة مع روسيا.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تنشط في روسيا، وأن تلك الشركات فضلت الاستثمار في الاقتصاد الروسي.

وذكر نوفاك أن البلدين يتمتعان بإمكانات للتعاون في قطاعات الاتصال وبناء السفن والطيران.

ولفت إلى أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما لـ 100 مليار دولار، لكن الأرقام الحالية تشير إلى تراجعه بسبب جائحة كورونا.