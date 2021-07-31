وزير التجارة التركي: نتطلع لرفع التبادل التجاري مع روسيا لـ100 مليار دولار

أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، عن تطلع بلاده وروسيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا، في الأعوام القادمة.

جاء ذلك في تصريحات السبت، عقب مشاركته في الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا، بالعاصمة موسكو.

وأكد موش، أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع موسكو.

وقال: "بالنظر إلى إمكانات البلدين الكبيرة، نرغب في تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين على أساس المصلحة المشتركة، لتبلغ 100 مليار دولار سنويا، خلال السنوات القادمة".

وأشار إلى أهمية قطاع الطاقة في تنمية العلاقات الثنائية، متوقعا أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.