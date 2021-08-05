أردوغان: سنحقق نموا يفوق 7 بالمئة في 2021

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحقق نموًا اقتصاديًا يفوق 7 بالمئة في عام 2021.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، إن المؤشرات الرائدة في الاقتصاد تدل على استمرار منحى النمو.

وأشار إلى أن نسب التضخم في تركيا ستشهد انخفاضا اعتبارا من أغسطس/ آب الجاري.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان أن تركيا تدرس عقد مؤتمر دولي حول جمهورية قبرص التركية ومنطقة "مرعش" الخريف القادم.

وحول جهود مكافحة فيروس كورونا، قال أردوغان إن حكومته تهدف إلى الحصول على الموافقة من أجل الاستخدام الطارئ للقاح "توركوفاك" المضاد لكورونا في أقرب وقت والانتقال إلى التطعيم به على نطاق واسع.