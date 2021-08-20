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تركيا تبدأ تصدير إنتاجها المحلي في تقنيات الاتصالات الساتلية في 2024

وكالة الأناضول للأنباء
إٍسطنبول
نشر في 20.08.2021 10:06
المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في توساش محمود فاروق أكشيت في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية الأناضول المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في توساش محمود فاروق أكشيت في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية (الأناضول)

أقيم الخميس، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف"، حفل توقيع مشروع القمر الصناعي ARSAT-SG1 الذي ترعاه مؤسسة الصناعات الدفاعية، فيما تنفذه شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" وشركة "إنفاب" الأرجنتينية إضافة لـ"غساتكوم" التي أنشأت نتيجة تعاون بين الشركتين المذكورتين.

وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أنهم يستعدون لتصدير أولى إنتاجات المؤسسة من تقنيات الاتصالات الساتلية بحلول عام 2024.

وحضر حفل التوقيع إلى جانب دمير، مسؤولون من شركات توساش وإنفاب وغساتكوم.

وفي كلمه ألقاها في الحفل، قال دمير إن الصناعات الفضائية التركية أظهرت تطورا في السنوات الأخيرة.

وأفاد بأن مشروع القمر الصناعي ARSAT-SG1 سيمكّن شركة "أرسات" الأرجنتينية من تلبية احتياجات قارة أمريكا الجنوبية في مجال الاتصالات.

وأشار إلى أن تسليم المشروع سيكون عام 2024، ومن المخطط له أن يستمر في الخدمة ضمن المدار الأرضي المتزامن لمدة 15 عاما.

وأوضح أن المشروع سيُسجل كأول صادرات تركيا للجيل الجديد من تقنيات الاتصالات الساتلية.

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