نائب الرئيس التركي: نهدف لتحقيق صادرات بقيمة 210 مليارات دولار نهاية العام

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن هدف بلاده الوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري 2021.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي الاثنين، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أوقطاي بهذا الخصوص: "ثمة مؤشرات قوية حيال تحقيق صادراتنا أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار".

وتوقع حدوث تطورات إيجابية في كل من عجز الحساب الجاري والتضخم في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية.

وذكر نائب الرئيس أن عام 2020 شهد العديد من التطورات السلبية التي أثرت على الاقتصادات العالمية، في مقدمتها تفشي وباء كورونا.

وأضاف أن التدابير الصحيحة التي اتخذتها أنقرة لمكافحة فيروس كورونا، ساهمت في نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.