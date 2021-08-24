وزير الصناعة والتكنولوجيا: نهدف لتوظيف 50 ألفا في الذكاء الاصطناعي بحلول 2025

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده تهدف لأن يصل عدد الموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 50 ألفا على الأقل بحلول العام 2025.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال التعريف بالبرنامج الوطني لتعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في "وادي تكنولوجيا المعلومات" بالعاصمة أنقرة.

وأكد ورانك أن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي تتزايد يوما بعد يوم، مشيرا أنهم حددوا تدابير مهمة للغاية لرفع الكفاءات البشرية المؤهلة بهذا المجال.

وذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من ثورة الإنترنت، مشيرا أن قيود جائحة كورونا أدت لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي في عام 2020 بلغ حوالي 50 مليار دولار، لافتا أن حجم السوق لهذه التقنيات سيتضاعف على الأقل في السنوات 5 المقبلة.

كما من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين 13 و16 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 ويوفر نموًا بنسبة 13 بالمئة تقريبًا.

وأكد الوزير أن تركيا تهدف إلى زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج القومي الإجمالي إلى 5 بالمئة بحلول عام 2025، وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف مؤشرات الذكاء الاصطناعي عالميا.

والجمعة، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، تعميما رئاسيا حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2021-2025.

وأعدت الاستراتيجية رئاسة مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.