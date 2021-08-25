استمرار عرقلة الواردات التركية للسعودية رغم مساعي إصلاح العلاقات الدبلوماسية

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء، أن مشتريات السعودية من البضائع التركية لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية، برغم الجهود الأخيرة لإصلاح العلاقات المتوترة.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء في تركيا فقد وصلت الواردات التركية إلى المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياتها في يونيو/حزيران حيث بلغت 1.52 مليون دولار بعد أن كانت 21.8 مليون ريال في مايو/أيار، هبوطاً من 216.5 مليون دولار في يونيو/حزيران من العام الماضي. وظلت عند أدنى مستوى تاريخي لها بعد مقاطعة غير رسمية من المملكة استمرت شهراً.

وفي الأشهر الأخيرة حاولت أنقرة والرياض إصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.

وخلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار ناقش الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان، وقال بعد شهر من ذلك التاريخ إن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

ولا تزال تركيا تحرز تقدماً في إصلاح العلاقات المشحونة مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة كما أرسلت أنقرة في مايو/أيار وفداً إلى السعودية لإجراء محادثات هناك، والتقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في الرياض بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وبالرغم من أن المملكة لم تعترف علناً بمقاطعة البضائع القادمة من تركيا، لكن رجال الأعمال وتجار التجزئة السعوديون أيدوا هذه الخطوة في العام الماضي.

وللتحايل على الحصار غير الرسمي، قام بعض المصدرين الأتراك بتغيير مسار السلع الموردة إلى المملكة وخصوصاً المواد الغذائية والملابس ونجحوا في ذلك إلى حدٍّ ما.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، تضررت بشدة العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط وتدابير احتواء جائحة كوفيد -19 ما انعكس سلباً على اقتصادها غير النفطي.

لكن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما في الربع الثاني للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كورونا، على خلفية تخفيف القيود وانتعاش أسعار النفط.

وظلت الصين حتى يونيو/حزيران، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية بوارداتها التي بلغت نسبة 20% من إجمالي واردات البلاد.