أنقرة وواشنطن تبحثان سبل المزيد من التعاون التجاري وإلغاء ضرائب الصلب التركي

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، أنه أجرى محادثات مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، تمحورت حول العلاقات الثنائية والتعاون ورفع الرسوم الجمركية الإضافية عن قطاع الصلب.

وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيان، الجمعة، أن المباحثات جرت عبر اتصال مرئي في 25 أغسطس/ آب الجاري.

واتفق الجانبان على ضرورة رفع هدف التجارة بين البلدين أكثر كونهما شريكين وثيقين، بحسب البيان.

واقترح موش إنشاء مجموعة عمل مشتركة ودعا تاي إلى زيارة تركيا، ناقلا لها رغبة أنقرة في عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة على بلاده، ورفع الرسوم الإضافية المفروضة على قطاع الصلب.

وأكد أنهم سيواصلون العمل مع الولايات المتحدة على منصة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل زيادة حجم التجارة الخارجية الثنائية، التي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021.

من جانبها، أشارت تاي إلى وجود مجالات مهمة للتعاون مع تركيا داخل مجموعة العشرين ومنظمتي التعاون الاقتصادي والتنمية، والتجارة العالمية.

وأعربت عن استعداد واشنطن للتعاون مع تركيا في العديد من القضايا عبر تلك المنصات، بحسب البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أن موش وتاي اتفقا على زيادة الحوار الثنائي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وفي 10 أغسطس/ آب 2018، رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50 في المئة، قبل خفضها إلى 25 في المئة.