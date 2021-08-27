تركيا تصدر سيارات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال 7 أشهر

صدرت تركيا سيارات ركاب بقيمة 5.5 مليارات دولار، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الجاري.

وأظهرت معطيات اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات، أن تركيا صدرت سيارات ركاب إلى أكثر من 100 دولة وإقليم ومنطقة تجارة حرة خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت قيمة المبيعات الخارجية، إلى 5 مليارات و 514 مليونا و97 ألف دولار، خلال المدة المذكورة، بزيادة 8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واحتلت فرنسا المركز الأول في استيراد السيارات التركية، بقيمة بلغت 983 مليونا و608 آلاف دولار، وإيطاليا ثانيا بـ 540 مليونا و95 ألف دولار، وألمانيا ثالثا بـ510 ملايين و869 ألف دولار.