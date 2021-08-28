أنطاليا تجذب أكثر من 5 ملايين سائحاً منذ بداية 2021

استقبلت ولاية أنطاليا التركية، الشهيرة باسم عاصمة السياحة في البلاد، أكثر من 5 ملايين سائحا أجنبيا منذ مطلع العام الجاري.

وقالت مديرية الثقافة والسياحة بالولاية، عبر بيان السبت، إن بيانات موسم السياحة لعام 2021 في أنطاليا وهي من أهم مراكز الجذب في البحر المتوسط، تبعث على الارتياح لدى قطاع السياحة.

وأشار البيان إلى أن أنطاليا تواصل تطبيق برنامج السياحة الآمنة بشكل فعال، الذي أصدرته وزارة الثقافة والسياحة التركية العام الماضي في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن عدد السياح الأجانب في الولاية بالفترة من مطلع العام الجاري وحتى 27 أغسطس/ آب الحالي، تجاوز 5 ملايين سائحا، في حين كان الرقم خلال نفس الفترة في ظل جائحة كورونا العام الماضي، مليونا و428 ألفا و943.

وأوضح أن عدد السياح للعام الجاري سجل زيادة بمعدل 253 بالمئة، ليصل إلى 5 ملايين و50 ألفا و701.

ولفت إلى أن السياح الوافدين من روسيا يشكلون النسبة الأكبر بمعدل 34.61 بالمئة من إجمالي السياح، تليها أوكرانيا بـ20.59 بالمئة، ثم ألمانيا بـ11.95 بالمئة، وبولندا رابعة بـ5.39 بالمئة.