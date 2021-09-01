تركيا الثانية بعد بريطانيا بمعدل النمو بين بلدان "التعاون الاقتصادي والتنمية"

احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا، بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من العام 2021.

وأعلن مكتب الإحصاء التركي وفي وقت سابق الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الماضي.

وبحسب معطيات من هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ متوسط نمو اقتصادات بلدان المنظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري 13 بالمئة.

وبلغ النمو خلال الفترة المذكورة، 13.2 بالمئة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة)، و13.6 بالمئة لدى منطقة اليورو (تضم 19 دولة).

وحققت بريطانيا نموا بلغت نسبته 22.2 بالمائة لتتصدر بلدان المنظمة التي تضم أكبر 38 اقتصادا حول العالم.

وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بعد تركيا بـ 19.8 بالمئة، ثم المكسيك بـ 19.5 بالمئة، وفق معطيات مؤقتة.

كما بلغت النسبة في فرنسا 18.7 بالمئة، والمجر 18.1 بالمئة، وإيطاليا 17.3 بالمئة، وتشيلي 17.2 بالمئة، وكولومبيا 17 بالمئة.

كما حققت النرويج خلال الربع الماضي نموا بنسبة 5.7 بالمئة وكوريا الجنوبية 5.9 بالمئة وفنلندا 7 بالمئة واليابان 7.6 بالمئة.