أنقرة: نستهدف تحقيق فائض بالميزان التجاري في 2022

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، أنّ بلاده تستهدف اعتبارا من العام القادم، لتحقيق فائض في الميزان التجاري.

وقال موش في الكلمة التي ألقاها في اجتماع غرفة تجارة ولاية إزمير الجمعة، إن تركيا حققت شروط الاستقرار اللازمة من أجل الانتقال من العجز في ميزان التجارة إلى الفائض.

ولفت إلى أنّ التقلبات في المؤشرات التجارية في المستقبل ستكون أقل بكثير مما عليه الآن.

وأشار أنّ بلاده تعد الأولى أو الثانية عالميا من حيث التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء كورونا.

ولفت أنّ نصف صادرات تركيا تقريبا تتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي مبينا أنّ حجم التجارة بين الجانبين وصل العام الجاري إلى 170 مليار دولار وأنّ هدفهم هو 200 مليار دولار.

وأضاف موش:" أقولها بصراحة نريد العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وتركيا بذلت الكثير من الجهود لأجل ذلك".