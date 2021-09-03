صادرات أنقرة تحقق 5.9 مليارات دولار في 8 أشهر

سجلت صادرات العاصمة التركية أنقرة ارتفاعا 21.8 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وحققت 5.9 مليارات دولار.

وبحسب معطيات من وزارة التجارة ومجلس المصدرين، فإن صادرات تركيا خلال أغسطس/ آب الماضي ارتفعت 52 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، وبلغت 18.9 مليار دولار.

وأوضحت المعطيات أن صادرات أنقرة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين، زادت 21.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وبلغت 5 مليارات و877 مليونا و326 ألف دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر استيرادا من أنقرة، بواقع 548 مليونا و568 ألف دولار، تلتها الصين بـ 535 مليونا و482 ألف دولار.

وجاءت ألمانيا ثالثا بـ 424 مليونا و915 ألف دولار، ثم العراق بـ 229 مليونا و211 ألف دولار.