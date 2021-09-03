صادرات بورصه التركية تقترب من 10 مليارات دولار خلال 8 أشهر

اقتربت قيمة صادرات ولاية بورصه التركية (غرب) خلال 8 أشهر من 10 مليارات دولار، بنمو بلغ 28 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وكشفت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، الجمعة، أن صادرات بورصة إلى 187 دولة بلغت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 9 مليارات و622 مليونا و446 ألف دولار.

ووفق المعطيات فقد سجلت صادرات بورصه في الفترة نفسها من 2020، 7 مليارات و520 مليونا و150 ألف دولار.

وتأتي بورصه في المرتبة الثالثة بعد مدينتي إسطنبول وقوجة إيلي من حيث حجم صادراتها في تركيا.

ومن أبزر القطاعات التي تصدرها بورصه، السيارات، والألبسة الجاهزة، والأقمشة.

وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى، بمليار و427 مليونا و297 ألف دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بمليار و18 مليونا و888 ألفا، ثم إيطاليا ثالثة بـ 764 مليونا و883 ألفا، وإسبانيا رابعة بـ 748 مليونا و99 ألفا، والولايات المتحدة خامسة بـ 496 مليونا و35 ألفا.