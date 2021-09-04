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تركيا.. صادرات الكهربائيات تنمو 42.3 بالمئة في أغسطس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.09.2021 15:57
تركيا.. صادرات الكهربائيات تنمو 42.3 بالمئة في أغسطس

حققت صادرات قطاع الكهربائيات والإلكترونيات التركي، زيادة بنسبة 42.3 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي مقارنة بالفترة نفسها 2020.

وبحسب مجلس المصدرين الأتراك، السبت، بلغت قيمة صادرات قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في أغسطس 2021، مليارا و209 ملايين دولار.

وكانت صادرات القطاع في أغسطس 2020 حققت 849 مليونا و800 ألف دولار.

وارتفع إجمالي صادرات القطاع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 38.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغ 9 مليارات و79 مليون دولار.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول في قائمة مستوردي قطاع الكهربائيات والإلكترونيات التركي خلال أغسطس، تلتها ألمانيا ثم فرنسا.

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