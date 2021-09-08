مؤسسة التمويل الدولية تستثمر بأكثر من مليار دولار في تركيا

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، 1.1 مليار دولار في الشركات التركية على مدار عام، لدعم تطوير القطاع الخاص وزيادة مرونته ضد آثار جائحة كورونا، وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

وأفادت المؤسسة في بيان، الأربعاء، أنها حولت 1.1 مليار دولار إلى الشركات التركية بين يونيو/ حزيران 2020، والشهر ذاته من 2021.

وأوضحت أن استثماراتها في تركيا جاءت بهدف تسهيل الوصول المالي للشركات المتضررة، وزيادة القدرة التنافسية في البلاد، ومكافحة الاحتباس الحراري وتقليل آثار كورونا.

وصرح ويبك شوليمر، مدير "IFC" في أوروبا وآسيا الوسطى، أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استثمارات المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة مستعدة لبذل قصارى جهدها للمساعدة في تطوير القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة في تركيا.

يشار أن مؤسسة التمويل الدولية خصصت 8 مليارات دولار للحد من آثار جائحة كورونا عالميا منذ مارس/ آذار 2020.