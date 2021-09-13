ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي 8.7 بالمئة في يوليو

نما مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا، بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي، مدعوماً بارتفاع مؤشرات فرعية أبرزها التعدين والتصنيع.

جاء ذلك، وفق أحدث معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين؛ أشارت أن مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري تراجع بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة مع يونيو/ حزيران 2021.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 15.2 بالمئة، والصناعات التحويلية 7.9 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 11.7 بالمئة.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة، بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرا رائدا للناتج المحلي الإجمالي.

وتعافت القطاعات الإنتاجية والصناعية في تركيا، من التبعات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وسط تحسن الطلب المحلي والعالمي على الإنتاج والاستهلاك معا.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2021، متعافيًا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة كورونا.

وفي 2020، نما الاقتصاد البالغ حجمه 720 مليار دولار بنسبة 1.8 بالمئة، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.