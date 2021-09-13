لبنان سيتسلم 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 أيلول/ سبتمبر من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وقالت الوزارة إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.

والمبلغ المرتقب تحويله يمثل حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/ آب الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وفي 2009، نفذ الصندوق خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

ويعاني لبنان انهياراً حادا في أسعار صرف العملة المحلية وتراجعاً كبيراً في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببها عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة خاصة الوقود والأدوية والطحين.