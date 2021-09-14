تركيا تهدف لرفع قيمة الصادرات إلى 211 مليار دولار بنهاية 2021

قال إسماعيل غولّا رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إنهم يهدفون لرفع قيمة صادرات البلاد إلى 211 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع لمجلس المصدرين الأتراك، الثلاثاء، أن إجمالي صادرات البلاد بلغت 140 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2021، بحسب ما ذكره بيان للمجلس.

وأكد أن مجلس المصدرين الأتراك، يعمل على تعزيز علامة "صُنع في تركيا".

وأوضح "غولّا" أن الصادرات التركية حققت نمواً بنسبة 37 بالمئة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-أغسطس/آب 2021، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.