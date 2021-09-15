الإمارات تسعى للوصول بعلاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل إلى "تريليون دولار"

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، إن بلاده تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل، بهدف تعزيز العلاقات القائمة.

جاء ذلك، خلال كلمة للوزير الإماراتي في فعالية افتراضية أقامها المجلس الأطلسي الأمريكي (غير حكومي مقره واشنطن)، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، وأوردت تفاصيلها وكالة أنباء الإمارات.

وذكر بن طوق أن الإمارات "تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى أكثر من تريليون دولار.. وقعنا أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات".

وزاد الوزير: "يوفر الاتفاق الإبراهيمي للسلام أرضية لتحقيق نمو استثنائي وإنجازات مهمة في الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، وانطلاق روابط التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين بوتيرة سريعة خلال وقت قياسي".

وبحسب بن طوق، فقد "تم خلال عام واحد تحقيق تبادل تجاري غير نفطي جيد بلغ 700 مليون دولار".

وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عدداً من القطاعات، مثل العلوم التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والسياحة والقطاع اللوجستي والنقل والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والبحث والتطوير والزراعة الحديثة وحلول المياه والري.

ويرى الوزير الإماراتي أن استضافة بلاده لإكسبو 2020 دبي مطلع الشهر المقبل، "يمثل فرصة لإعطاء دفعة كبيرة للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية وجذب أعداد أكبر من رجال الأعمال والشركات من إسرائيل لعرض منتجاتها".

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.