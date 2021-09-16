تراجع فائض تجارة منطقة اليورو 22.7 بالمئة في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع الفائض التجاري السلعي لمنطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 22.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 20.7 مليار يورو في يوليو/تموز الماضي، من 26.8 مليار يورو قبل عام.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" إن فائض منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 14.36 بالمئة على أساس شهري، من 18.1 مليار يورو في يونيو /حزيران 2021.

وفقا للبيانات، ارتفعت صادرات التكتل إلى باقي العالم، على أساس سنوي، بنسبة 11.4 بالمئة إلى 206.0 مليارات يورو في يوليو الماضي، مقارنة بـ 184.9 مليار يورو قبل سنة.

وقال "يوروستات" إن منطقة اليورو استوردت سلعا بمقدار 185.3 مليار يورو في يوليو 2021، بزيادة 17.1 بالمئة من 158.2 مليارا في يوليو 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاع التجارة البينية لدول التكتل الـ19 إلى 179.7 مليار يورو في يوليو 2021، بزيادة 16.8 بالمئة مقارنة مع يوليو 2020.

وسجلت المنطقة فائضا تجاريا بقيمة 122.4 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 112.8 مليار يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، فقد تراجع الفائض التجاري السلعي بنسبة 37.46 بالمئة ليصل إلى 15.7 مليار يورو في يوليو 2021، من 25.1 مليار يورو في يوليو 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الاتحاد نحو بقية دول العالم إلى 186.1 مليار يورو في يوليو الماضي، أي بزيادة بـ 10.3 بالمئة.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي بـ 18.7 بالمئة لتصل إلى 170.4 مليار يورو من 143.6 مليار يورو قبل سنة، وفقا لبيانات "يوروستات".