شركة مقاولات تركية تنجز أعمال بناء أكبر ملاعب كرة القدم في الكاميرون

تقوم شركة "يني غون" (اليوم الجديد) التركية للمقاولات، ببناء أكبر ملاعب الكاميرون لكرة القدم.

وقد حظي الملعب، واسمه ملعب "جابوما"، الذي تبنيه الشركة التركية في مدينة "دوالا"، العاصمة الاقتصادية للكاميرون، حتى الآن بإعجاب عشاق كرة القدم.

ويضم الملعب صالات رياضية ومسبح أولمبي وساحتي تدريب وملاعب تنس، فضلاً عن اتساعه لـ 50 ألف متفرج.

وفي حديثه للأناضول، قال تحسين طوفان سرجان، منسق مشاريع الشركة التركية في إفريقيا، إن ملعب "جابوما" في الوقت الحالي، هو أكبر وأفخم ملاعب الكاميرون.

وأضاف أن مشروع بناء الملعب الذي بدأ في مارس/ آذار 2017، أوشك على الانتهاء، مبيناً أنهم قاموا بتسليمه ويواصلون حالياً العمل على تنظيم الأماكن والمنشآت المحيطة به.

وأوضح أنهم يهدفون للانتهاء من المشروع كاملا، بحلول نهاية العام الحالي، وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 254 مليون دولار.

وأفاد بأن ملعب "جابوما" سيستضيف أبرز وأهم المباريات في كأس الأمم الإفريقية، في يناير/ كانون الثاني 2022.