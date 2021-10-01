صادرات تركيا تحقق 20.8 مليار دولار في سبتمبر

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، الجمعة، تسجيل صادرات بلاده خلال سبتمبر/ أيلول 20.8 مليار دولار.

وعقد موش مؤتمر صحفيا مع رئيس مجلس المصدرين بالبلاد، بالعاصمة أنقرة، تطرق فيها إلى الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وقال إن صادرات تركيا في آخر 12 شهرا سجلت رقما قياسيا جديدا في تاريخ الجمهورية بواقع 212.2 مليار دولار.

وأوضح أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، محققة 20.8 مليار دولار.

وأضاف: للمرة الأولى في تاريخ جمهوريتنا، تجاوزت صادراتنا (على أساس شهري) عتبة 20 مليار دولار.

وأشار موش إلى أن حجم التجارة الخارجية بلغ في سبتمبر الماضي 44.2 مليار دولار، ويعد الأعلى على أساس شهري.