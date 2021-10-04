ارتفاع التضخم بنسبة 1.25% في سبتمبر الماضي في تركيا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا بنسبة 1.25 بالمائة في سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغ 19.58 بالمائة على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وبحسب بيانات هيئة الاحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، في سبتمبر بواقع 1.55 بالمائة على أساس شهري، فيما بلغ 43.96 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 16.42 بالمائة وأسعار المنتجين بنسبة 33.83 بالمائة اعتبارا من سبتمبر، مقارنة مع معدلات آخر 12 شهرا.

وأظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في قطاع التعدين 28.39 بالمائة وقطاع التصنيع 43.68 بالمائة وقطاع الكهرباء والغاز 50.1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي.